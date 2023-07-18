Новая граната РДГ-У может быть запущена в серию

Межведомственная комиссия утвердила рабочую конструкторскую документацию для унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У с литерой "О1", а значит новая граната теперь может быть запущена в серийное производство. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

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Новинка предназначена для защиты отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Ее корпус имеет диаметр 54 миллиметра, длина составляет 200 мм, а масса - 700 граммов.