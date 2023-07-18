Новая граната РДГ-У может быть запущена в серию
Межведомственная комиссия утвердила рабочую конструкторскую документацию для унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У с литерой "О1", а значит новая граната теперь может быть запущена в серийное производство. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".
Новинка предназначена для защиты отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Ее корпус имеет диаметр 54 миллиметра, длина составляет 200 мм, а масса - 700 граммов.
РДГ-У имеет целый ряд преимуществ по сравнению с уже привычными дымовыми гранатами. Во-первых, мгновенное распределение большого количества горящих пироэлементов увеличивает плотность дымовой завесы. Во-вторых, непрерывная подпитка завесы потоком аэрозоля увеличивает продолжительность маскировки. В-третьих, РДГ-У обеспечивает кратковременную маскировку от высокоточного оружия в инфракрасном диапазоне за счет создания тепловых зон с повышенной температурой.