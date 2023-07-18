Беспилотник засекли в небе над воинской частью ВДВ в Омске

Предположительно, разведывательный беспилотный летательный аппарат засекли в небе над воинской частью Воздушно-десантных войск в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, караульный заметил, как дрон кружил над воинской частью ночью 18 июля.

В это время российские бойцы отрабатывали маневры в темное время суток. Предполагается, что БПЛА снимал действия солдат. В небе над частью он провисел некоторое время, а потом улетел в сторону Новосибирска.

Огонь по беспилотнику не открывался. Полиция разыскивает владельца аппарата.

Министерство обороны России также сообщало, что российские военные успешно пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку на объекты на территории Крыма, используя 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 БЛА, а оставшиеся 11 были подавлены с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.