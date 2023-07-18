MWM: Польша превратила свою основную систему ПВО в ракетный арсенал для ВСУ

Польша превратила свою основную систему ПВО в ракетный арсенал для ВСУ. Так предполагает издание MWM.

© Российская Газета

В статье отмечается, что 16 июля средства ПВО России перехватили две ракеты украинской системы С-200. До этого Украина также использовала ракеты системы С-200, пытаясь поразить цели на территории РФ. Но С-200 давно снята с вооружения Украины. Появление их или, по крайней мере, ракет для них вызвало предположения о том, что ВСУ получили их от соседней Польши.

Во время холодной войны система С-200 была предоставлена государствам Варшавского договора для модернизации их средств защиты от потенциальных воздушных или ракетных атак НАТО. ЗРК получили Чехословакия, Восточная Германия, Венгрия и Польша. Однако только Польша продолжает эксплуатировать С-200, который, хотя и устарел, все еще обладает большой дальностью действия.