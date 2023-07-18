США обвинили российский истребитель в авиахулиганстве

Официальные лица США обвинили российский истребитель в опасных маневрах возле американского самолета в небе над Сирией. Информацию об авиахулиганстве приводит Politico.

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Уточняется, что российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету воздушного наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след и поставив под угрозу жизни четырех членов экипажа. Инцидент стал значительной эскалацией в череде столкновений между американскими и российскими самолетами в Сирии за последние недели, сказал источник газеты.

Неизвестно, насколько близко российский истребитель подошел к американскому военному самолету. По словам чиновников, двухмоторный турбовинтовой самолет МС-12, который обычно используется силами специальных операций, осуществлял наблюдение в поддержку операций против группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).