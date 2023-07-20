Девочка-подросток погибла при ударе украинского беспилотника по Крыму

Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара украинского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания.

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На месте уже работают профильные службы.

В результате атаки погибла девочка-подросток.

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — написал Аксенов.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.