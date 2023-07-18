МО: пресечена попытка Киева атаковать 28 беспилотниками Крым

В ночь на 18 июля российские военные предотвратили атаку 28 украинских беспилотников по объектам на территории Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

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Военные заявили, что 17 дронов были уничтожены средствами ПВО. Еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они разбились, не достигнув цели.

В Минобороны заявили, что пострадавших и разрушений на территории Крыма нет.

Накануне, 17 июля, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались перейти в наступление на Донецком и Краснолиманском направлениях, но успеха не добились.