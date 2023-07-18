МО: пресечена попытка Киева атаковать 28 беспилотниками Крым

В Минобороны РФ объявили о предотвращении атаки 28 дронов на Крым
В ночь на 18 июля российские военные предотвратили атаку 28 украинских беспилотников по объектам на территории Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Военные заявили, что 17 дронов были уничтожены средствами ПВО. Еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они разбились, не достигнув цели.
В Минобороны заявили, что пострадавших и разрушений на территории Крыма нет.
Накануне, 17 июля, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались перейти в наступление на Донецком и Краснолиманском направлениях, но успеха не добились.
Военные рассказал, что на Донецком направлении российские силы отразили 13 атак ВСУ и уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.