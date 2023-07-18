Мобилизация: последние новости на сегодня 18 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 июля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованные смогут уйти на кредитные каникулы дважды

Если человек лишился трети доходов, при этом имея кредит на автомобиль или потребительские цели, он может обратиться в банк за отсрочкой по обязательным платежам сроком на полгода. Льгота также коснется людей, проживающих в зоне ЧС, чье имущество пострадало. Об этом пишет «Парламентская газета».

Льготный период составит максимум шесть месяцев. Максимальный размер займа, при котором можно оформить кредитные каникулы, составит 1,6 миллиона рублей для автокредита, 150 тысяч рублей — по кредитной карте, 450 тысяч рублей — для всех остальных кредитов.

Во время каникул будет запрещено начислять неустойки, штрафы и пени, взыскивать залог, но проценты на задолженность продолжат начислять.

Воспользоваться кредитными каникулами можно будет только один раз. Исключение составляют те, кто брал «военную» отсрочку по платежам.

Путин поручил принять меры по увековечению памяти участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников боев на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее поручение на сайте Кремля.

Срок исполнения — до 1 сентября 2023 года. Ответственными за выполнение этой миссии назначены высшие должностные лица субъектов России.

В Ленобласти поднимут вопрос ротации и отпусков военнослужащих из зоны СВО

Вопрос с ротацией и отпусками военнослужащих из Ленинградской области возьмут под контроль. Об этом говорилось в ходе прямой телефонной линии с главой региона Александром Дрозденко, пишет Online47.

«Наши родные находятся с декабря месяца на переднем крае непосредственного соприкосновения с врагом. С января месяца ротации, к сожалению, не было. Мы просим вас помочь в этом вопросе», — обратилась к нему одна из жительниц Выборгского района.