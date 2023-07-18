В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории

Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, чтобы найти их слабые места и предложить эффективный способ для борьбы с ними. Такое заявление сделал начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c Telegraph, пишет РИА Новости.

Он указал, что украинские солдаты собирают подбитые боевые машины «по частям», затем детали отправляются на один из самых секретных объектов — в лабораторию в Портон Дауне. Там ученые разбирают боевые машины на экспертном уровне, чтобы понять, как работает их оборудование, какие преимущества и недостатки у них есть, как быстро и эффективно победить противника на поле боя, как нарушить их коммуникацию, обеспечить проникновение в оборону и многое другое.