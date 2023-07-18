Спецоперация на Украине 18 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 июля 2023 года.

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной

Украинский танк был уничтожен артиллерийским расчетом САУ 2С19 «Мста-С» при попытке ремонта гусеницы на сватовско-кременском направлении в ЛНР. Об этом рассказал командир батареи с позывным «Шаман», передает РИА Новости.

Он указал, что перед ними стояла задача — ударить по танку, пока тот еще не был способен вернуться к бой. К нему в тот момент как раз подъехала ремонтная бригада.

«Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена», — сказал командир.

Он добавил, что основной задачей артиллеристов было вести контрбатарейную борьбу и отрабатывать по отдельным целям: пехоте, танкам и БМП.

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, применив 205 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении украинские войска совершили 18 обстрелов из артиллерии калибра 155 миллиметров. На горловском — 12 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра, на ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на волновахском — один обстрел из артиллерии 152 миллиметра.

В общей сумме украинская сторона выпустила 205 единиц различных боеприпасов.

В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины провели учения по ведению боевых действий в зоне вероятного радиоактивного заражения. Это может свидетельствовать о планах Киева провести ядерную провокацию в отношении Запорожской АЭС. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.