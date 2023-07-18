Атомная подлодка США впервые за почти 40 лет прибыла в Южную Корею

Американская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами прибыла 18 июля в Южную Корею, что стало первым за почти 40 лет подобным визитом, сообщает Reuters со ссылкой на координатора администрации президента США по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла.

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Подлодка прибыла в порт Пусана. Последний раз атомная субмарина США посещала южнокорейские воды в 1980-х годах.

По словам Кэмпбелла, визит подводной лодки является «проявлением приверженности Америки обороне Южной Кореи», и что США хотят обеспечить твердое и постоянное ядерное сдерживание.

Добавляется, что две страны договорились об обмене информацией, координации и планированию в случае ядерной атаки со стороны КНДР.