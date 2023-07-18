Названы особенности атаковавших Крымский мост надводных дронов

«Это достаточно серьезный беспилотник, изготавливается на основе катеров. Первые беспилотники просто напоминали катер, который следовал к цели по определенному маршруту, который закладывался в память компьютера этого беспилотника и координировался по GPS. А непосредственно последнее поколение — они притоплены, то есть идут наполовину под водой, чтобы их было трудно заметить», — сказал эксперт.