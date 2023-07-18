Активистка предупредила об опасности кассетных бомб для мирного населения на Украине

Кассетные бомбы, которые США решили направить Украине в помощь для борьбы с Россией, в течение долгих лет будут представлять опасность для мирного населения. Об этом заявила австралийская активистка и борец за мир Хелен Калдикотт, передает РИА Новости.

Она указала, что от 5% до 30% таких бомб не разрываются сразу. Много людей могут умереть по незнанию в течение многих лет после боевых действий от внезапно разорвавшихся кассетных бомб.

Активистка считает, что кассетные бомбы, как и боеприпасы, содержащие уран, — наиболее отвратительная из изобретенных человеком разновидностей оружия. Кассетные бомбы, подчеркнула она, разработаны специально для того, чтобы оставить на поле боя «беспорядочные человеческие жертвы и чудовищные ранения». Это будет работать как в сторону российских, так и в сторону украинских солдат.

«Каждая бомба состоит из 202 бомб, начиненных острыми как бритва осколками, которые со сверхвысокой скоростью разлетаются по площади в 22 футбольных поля, вгрызаясь в человеческие тела», — указала Калдикотт и напомнила, что это оружие запрещено Женевской конвенцией.