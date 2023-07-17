США могут пересмотреть решение по поставкам истребителей F-16 Турции
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Белый дом может пересмотреть свою позицию по поставкам истребителей F-16 Турции, которые запланированы на октябрь. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Маккола, изначально США не планировали обсуждать этот вопрос до тех пор, пока Турция не даст согласие на вступление Швеции в НАТО.
«Турция не соглашалась на вступление Швеции в НАТО. Теперь они согласились на это, и обсуждение в Конгрессе состоится в октябре», – уточнил он.
Ранее президент США Джо Байден согласился передать Турции партию истребителей F-16.
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