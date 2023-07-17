Пентагон: у Киева есть все необходимое для контрнаступления

Вашингтон считает, что у Киева есть все необходимое для контрнаступления. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх , передает ТАСС.

«У них есть все необходимое для контрнаступления. Что касается ATACMS, мы не снимаем ничего с повестки. Но прямо сейчас мы продолжаем работать с тем, что уже поставляли Украине», — ответила Сингх.

По ее словам, 18 июля состоится очередное заседание контактной группы, темой которого станет дальнейшая помощь Украине, в том числе в области вооружений. При этом Сингх подчеркнула, что в США «уверены в возможностях Киева и вооружениях, которые ему предоставила, чтобы он был успешным на поле боя».