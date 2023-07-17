США направят авианосец и истребители в Ормузский пролив

США направят авианосец USS Thomas Hubner и истребители F-16 и F-35 в Ормузский пролив с целью «защиты своих интересов и охраны судоходства». Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Sputnik.

«В ответ на несколько последних тревожных событий в Ормузском проливе, глава Минобороны США приказал отправить туда авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-16 и F-35», —сказала она.

Данную меру она объяснила «защитой интересов страны и свободы судоходства в регионе». Продолжительность миссии Thomas Hubner пока неизвестна.