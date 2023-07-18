В ВСУ заявили о готовности к применению кассетных боеприпасов

Переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в скором времени. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил республики (ВСУ) генерал Александр Сырский, передает «Би-би-си».

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Он уточнил, что американские кассетные боеприпасы будут готовы к применению «в течение нескольких дней». В материале также утверждается, что переданные США гаубицы M777, способные стрелять такими снарядами, уже находятся на позициях в районе Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).