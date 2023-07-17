Украине предрекли крах противовоздушной обороны

Последовательные удары России практически полностью подавили противовоздушную оборону Украины. Об этом в колонке для издания Asia Times заявил обозреватель Габриэль Хондара.

«Противовоздушная оборона Украины была подорвана последовательными ракетными ударами и беспилотными атаками России. Это истощило и без того критически небольшие ракетные запасы Киева», — предрек обозреватель крах противовоздушной обороны Украины.

Среди других проблем Украины Хондара также назвал то, что поставки западного вооружения Киеву происходят довольно медленно, тогда как Москва, напротив, ускоряет производство боеприпасов. Кроме того, обозреватель обратил внимание на то, что российские военные совершенствуют свою тактику.

По его мнению, совокупность этих факторов может привести к тому, что в ближайшее время Военно-воздушные силы (ВВС) России начнут играть более серьезную роль в ходе спецоперации.