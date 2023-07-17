Грузия приступит к массовому производству дронов-камикадзе

Грузия в ближайшее время приступит к массовому производству дронов-камикадзе
Грузия в ближайшие месяцы начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов совместно с польской стороной. Об этом сообщил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
"Мы полностью обустроили инфраструктуру, построили новое здание, отремонтировали, полностью готовы к тому, чтобы начать массовое производство. Мы провели тестовые полеты, когда из Польши привезли пробные экземпляры. В этом месяце мы уже испытали собранные здесь дроны, пять штук. Мы прошли все тестовые этапы, и если не в ближайшие дни, то в августе - сентябре мы начнем массовое производство", - сказал Бурчуладзе в интервью телеканалу Imedi.
О планах начать выпуск БПЛА в Грузии заговорили в 2021 году. В ноябре 2022 года стало известно, что польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр "Дельта" создали совместное предприятие "Дельта - ВБ", которое будет выпускать беспилотные летательные аппараты.
В январе 2023 года состоялся запуск первых дронов-камикадзе под называнием Warmate и разведывательного беспилотника FlyEye. Warmate является барражирующим летательным аппаратом, у которого высокая эффективность и точность уничтожения цели. Он может нести разные боеголовки. FlyEye в свою очередь может выполнять разведывательные задачи при сложных метеорологических условиях, а также в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы.