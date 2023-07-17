Грузия приступит к массовому производству дронов-камикадзе

"Мы полностью обустроили инфраструктуру, построили новое здание, отремонтировали, полностью готовы к тому, чтобы начать массовое производство. Мы провели тестовые полеты, когда из Польши привезли пробные экземпляры. В этом месяце мы уже испытали собранные здесь дроны, пять штук. Мы прошли все тестовые этапы, и если не в ближайшие дни, то в августе - сентябре мы начнем массовое производство", - сказал Бурчуладзе в интервью телеканалу Imedi.