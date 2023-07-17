Хинштейн заявил о переходе спецназа "Гром" из состава МВД в Росгвардию

Спецподразделение "Гром" переходит из состава МВД в Росгвардию. Об этом сообщил в понедельник депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Спецподразделения "Гром" переходят из состава МВД в структуру Росгвардии. Сегодня до этих и других заинтересованных ведомств доведено решение, принятое президентом", - написал депутат в Telegram-канале.

По его словам, по решению президента подразделения "Гром" в центре и на местах передаются в состав Росгвардии вместе со штатной численностью и всей инфраструктурой, а все сотрудники по желанию переводятся на службу в Росгвардию.

Спецподразделение "Гром" было создано в 2003 году.