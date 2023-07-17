Врио главы ДНР заявил об оттеснении ВСУ на Угледарском направлении

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что российские военные на Угледарском направлении оттесняют военнослужащих ВС Украины во время «ожесточенных боев».

«На фронте у противника ситуация достаточно тяжелая <...> На каких-то участках фронта, например на угледарском, идут ожесточенные бои, противник пытается занять позиции. Наши ребята <...> планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на Марьинском направлении ситуация также меняется в сторону России.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военным Вооруженных сил РФ удалось нанести поражение подразделениям украинским военных сил на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 60 бойцов. Также ВС России ликвидировали артиллерийскую систему М777 производства Соединенных Штатов.