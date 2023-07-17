В США спрогнозировали сроки поражения ВСУ

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в противостоянии с Россией к концу лета.

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По прогнозам военного, украинские войска потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени. Сигналом к подобным выводом служит признание президентом США Джо Байденом факта истощения боеприпасов у ВСУ. Попыткой спасти ситуацию являются поставки Киеву кассетных бомб, однако это не изменит происходящие на поле боя события, уверен Риттер.

Украинские войска несут колоссальные потери, а без необходимо количества оружия они потерпят полное поражение, заключил он.