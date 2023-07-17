В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
Белорусские пограничники перехватили в Брагинском районе Гомельской области украинский беспилотник, который незаконно пересек границу и вел разведку на территории страны. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
Инцидент произошел сегодня, 16 июля.
«Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины. С помощью дрона велась разведка приграничной территории республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотник принудительно посадили на воду с помощью радиоэлектронного ружья. По факту произошедшего начали административный процесс и проверку.
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