Минобороны назвало предварительную причину крушения Су-25 в Ейске

Причиной крушения штурмовика Су-25 в Краснодарском крае мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), пишет РИА Новости .

О падении в воду российского штурмовика около одного из пляжей Ейска стало известно ранее 17 июля. Позднее информацию подтвердил кубанский оперштаб.

Затем появились кадры с места крушения. Автор одного из видео снимает обстановку на пляже и спрашивает, будет ли кто-то помогать катапультировавшемуся летчику. На других кадрах можно заметить летящий на низкой высоте вертолет.