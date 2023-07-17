Пилот упавшего в Ейске Су-25 погиб

Пилот истребителя Су-25, потерпевшего крушение в Ейске, погиб. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил Telegram-канал 112.

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По предварительным данным, причиной смерти летчика стало утопление. Пострадавшего пытались реанимировать в машине скорой помощи, однако спасти его не удалось, пишет 112.

Недавно в Сети появилось видео, на котором, предположительно, был запечатлен момент падения. На кадрах видно, как человек на парашюте опускается над морем. В самом начале видеоролика также можно увидеть брызги воды, которые мог вызвать упавший самолет.

Позднее появилась информация, что пилот успел катапультироваться, однако в результате удара о воду сломал ноги. Пострадавшего пытались реанимировать врачи.