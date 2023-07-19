Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что американские военные не будут отправлены на Украину, так как их там быстро «уничтожат», передает РИА Новости.
Отмечается, что бывший разведчик прокомментировал возможность использования американских мобилизованных резервов для помощи вооруженным силам Украины.
«Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня», — сказал он.
По словам Риттера, такие силы не смогут проводить успешные операции на украинской территории.
До этого кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший увидел в решении американского лидера Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Российской Федерацией.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.