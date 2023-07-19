Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что американские военные не будут отправлены на Украину, так как их там быстро «уничтожат», передает РИА Новости.

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Отмечается, что бывший разведчик прокомментировал возможность использования американских мобилизованных резервов для помощи вооруженным силам Украины.

«Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня», — сказал он.

По словам Риттера, такие силы не смогут проводить успешные операции на украинской территории.

До этого кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший увидел в решении американского лидера Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Российской Федерацией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.