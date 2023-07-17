Минобороны РФ: ВСУ потеряли почти 700 военных за сутки

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 695 военнослужащих. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

Российские военные рассказали, что в последние 24 часа ВСУ пытались перейти в наступление на Донецком и Краснолиманском направлениях, но успеха не добились.

На Донецком направлении российские силы успешно отразили 13 атак ВСУ и уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

На этом направлении ВСУ потеряли до 320 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

На Краснолиманском направлении российские силы пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За 24 часа ВСУ потеряли там до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, одну М777 и гаубицу «Д-30».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 240 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, три гаубицы «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация» и одну «Д-30». В районе Малой Токмачки был уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Д-20» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Херсонском направлении - до 40 военных, восемь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба» и одна «Акация».