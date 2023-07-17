Россия создаст три новых модификации Су-75

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate (с англ. «шах и мат») с новыми формами крыла и фюзеляжа, сообщает ТАСС со ссылкой на серию патентов. Агентство отмечает, что внешне Checkmate стал больше напоминать западные перспективные истребители шестого поколения.

ТАСС отмечает, что измененные формы крыла и фюзеляжа должны сделать Су-75 Checkmate менее заметным для радиолокационных средств обнаружения.

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По данным агентства, ОАК работает над одноместной, беспилотной и двухместной модификациями Су-75 Checkmate.

В одном из документов, который изучило агентство, идет речь о патенте на «малозаметный однодвигательный одноместный самолет». Описание самолета почти полностью соответствует внешнему виду Checkmate с официальных изображений, опубликованных ранее, но из схем можно сделать вывод, что крыло самолета получило внутреннюю секцию флаперонов (управляющих поверхностей крыла) обратной стреловидности с большей площадью. Также оно увеличилось в хвостовой части, «образовав трапециевидный стабилизатор малого удлинения».

Теперь внешний вид самолета напоминает «возможные варианты конструкций перспективных истребителей шестого поколения» - истребителя проекта NGAD американской Lockheed Martin, Tempest британской BAE Systems и французского NGF компании Dassault Aviation, отмечает агентство.

Другая модификация описана как «малозаметный однодвигательный беспилотный самолет», в описании модификации нет кабины экипажа.

В еще одном патенте идет речь о «малозаметном однодвигательном двухместном самолете». Его кабина удлинена, она получила трехсекционное остекление по аналогии с двухместным истребителем Су-30.

Американский журнал The National Interest писал, что Су-75 Checkmate сможет выдерживать нагрузку в восемь раз превосходящую силу тяжести и поддерживать непрерывный сверхзвуковой полет, получит максимальную грузоподъемность в 8,1 тонны, скорость в 1,8 Маха и боевой радиус в три тысячи километров.