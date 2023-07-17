Минобороны заявило о 15 безуспешных попытках наступления ВСУ в ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки наступления на донецком и краснолиманском направлениях спецоперации, все 15 атак были отражены российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что на донецком направлении благодаря действиям Южной группировки войск, а также авиации и артиллерии были пресечены 13 атак в районе Берестового, Белогоровки, Курдюмовки, Первомайского и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Новоегоровки Луганской народно республики (ЛНР) и Краматорска и Водяного ДНР.

За сутки противник потерял на донецком направлении до 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, польскую самоходную установку Krab, гаубицу «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационную станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенную в США.

На краснолиманском направлении войска группировки Центр отразили две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районе Червонопоповки ЛНР и Терны, Ямполовки и Гргоровки ДНР. Также в Новомихайловке и Червоной Диброве была пресечена работа двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 60 человек, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 из США, а также гаубицу «Д-30».