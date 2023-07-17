Тайвань сообщил о рекордном количестве военных кораблей Китая вокруг острова

В Минобороны Тайваня заявили, что в конце прошлой недели в водах вокруг острова за 24 часа было зафиксировано рекордное количество китайских военных кораблей - 16. Об этом сообщает CNN.

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Активность ВМС Народно-освободительной армии Китая последовала за учениями, в ходе которых десятки китайских боевых самолетов пролетели через срединную линию Тайваньского пролива в ключевые районы идентификации ПВО Тайваня.

В Тайване утверждают, что в середине прошлой недели за 72 часа 73 самолета НОАК либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива (неофициальную демаркационную линию, которую Пекин не признает), либо вошли в юго-восточный или юго-западный районы идентификации ПВО Тайваня.

В это же время в водах вокруг Тайваня три дня подряд находились девять кораблей НОАК.

Опрошенные CNN аналитики назвали все это признаками «кампании по запугиванию» Тайваня со стороны китайских властей.

Бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер заявил телеканалу, что Китай «практикуется, репетирует и тренируется» на случай военного столкновения с Тайванем.

Китайские СМИ ранее сообщили, что недавние интенсивные учения продемонстрировали возможности НОАК по окружению острова. Учения НОАК включали высадку морского десанта.