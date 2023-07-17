На Западе раскритиковали проблемы ВПК Евросоюза по производству снарядов

Несмотря на большую продолжительность конфликта и значительные инвестиции, военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Евросоюза показал неспособность к быстрой адаптации, все также сталкиваясь с теми же проблемами и препятствиями, что и 16 месяцев назад. На затруднения с производством боеприпасов обратили внимание обозреватели Financial Times (FT).

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По словам Яна Пье генсека регионального отделения Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности ЕС, европейские страны «все еще мыслят и действуют процессами мирного времени», тем самым обнажая острую необходимость Украины в западных снарядах.

«Для европейской промышленности существует еще одна серьезная проблема: доступ к финансированию, поскольку банки и управляющие фондами купились на тенденцию к социально ответственному инвестированию. До войны [на Украине] руководство компаний начало беспокоиться о том, что сектор рискует стать "неинвестируемым" для фондов из-за этических вопросов, связанных с инвестициями в оборону», — подметили еще одну проблему авторы публикации.

«Война, возможно, подтолкнула европейских политиков и компании к действиям, но реальность такова, что производству потребуются годы, чтобы соответствовать внезапному скачку спроса. Промышленность также должна убедить правительства в том, что оборона — это не просто страховой полис во время войны», — резюмировал Пье, добавив, что из-за сокращения бюджетов армии «стран ЕС превратились во второстепенных акторов».