Опубликована сводка об ударах ВСУ по Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«По селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — пять. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА четыре взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано три артиллерийских снаряда и 11 гранатометных выстрелов», — пояснил он.

Губернатор добавил, что по окраине поселка Горьковский было выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. При этом осколки снарядов выбили стекла, посекли фасады домов, крыши и заборы. По окраине села Староселье противник выпустил четыре минометных снаряда. Помимо того, под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка.