Reuters: у Германии нет ни одной боеготовой дивизии

В Германии нет ни одной боеспособной дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране. Об этом заявил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис.

© NIDS/NATO Multimedia Library

«Я очень оптимистичен в том, что мы [боеспособное] подразделение [сформируем] к 2025 году», — подчеркнул Альфонс Маис.

Его слова передает Reuters. Авторы материала со слов немецкого генерала подчеркивают, что в настоящий момент в ФРГ нет ни одной боеспособной дивизии. Отмечается, что все планы по укомплектованию были согласованы с НАТО.