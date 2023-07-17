Генерал ФРГ Маис счел непростой задачей формирование новой дивизии НАТО из-за помощи ВСУ

Германия намерена к 2025 году обзавестись самой оснащенной армейской дивизией среди стран НАТО в Европе, но ее непросто будет обеспечить всем необходимым из-за траншей Украине. С таким заявлением выступил инспектор (командующий) сухопутных войск ФРГ, генерал-лейтенант Альфонс Маис, передает Reuters. Командующий счел обеспечение новой дивизии боеприпасами в необходимом объеме к 2025 году непростой задачей. Он напомнил, что если массово отправлять вооружение ВСУ, то у Германии его не будет до новых поставок. "Если мы массово отправляем боеприпасы на Украину, то у нас их не будет до поступления новых поставок", - отметил Майс, указав, что с этой проблемой сталкиваются "все члены альянса". Он обратил внимание, что в кадровом отношении новое формирование сразу же будет укомплектовано на 80-90%. В распоряжение НАТО предоставят две мехбригады, а также еще одну - более легковооруженную. Германский контингент планируют усилить голландской бригадой примерно в 5 тыс. солдат. "Этого в любом случае будет достаточно, чтобы в 2025 году иметь самую оснащенную дивизию среди всех европейских партнеров НАТО", - пояснил Маис. Осенью 2022 года генерал-лейтенант назвал немецкую армию "голой" после поставок оружия Киеву.