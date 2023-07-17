Оценена новая схема запуска российских «Ланцетов»

«Использование пакетной контейнерной пусковой установки даст возможность оперативно запустить несколько барражирующих боеприпасов. Это позволит повысить эффективность поражения бронетехники, а кроме того, позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов несколькими БПЛА», — отметил эксперт.