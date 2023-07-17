Оценена новая схема запуска российских «Ланцетов»

Новая схема запуска позволит российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Ланцет» стать «убийцами» систем противовоздушной обороны (ПВО). Такую оценку Денис Федутинов.
Специалист прокомментировал репортаж телеканала «Россия-1», в котором рассказывалось об использовании контейнера для запуска сразу нескольких беспилотников Ланцет со складываемыми крыльями и хвостовым оперением.
«Использование пакетной контейнерной пусковой установки даст возможность оперативно запустить несколько барражирующих боеприпасов. Это позволит повысить эффективность поражения бронетехники, а кроме того, позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов несколькими БПЛА», — отметил эксперт.
В июле директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что концерн «Калашников» кратно нарастит производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
В том же месяце обозреватель Майя Карлин в материале для американского издания 19FortyFive заявила, что дроны-камикадзе стали предпочтительным видом вооружения для России.