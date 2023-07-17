Берлин решил создать самую оснащенную дивизию в НАТО

«Если мы отправим боеприпасы на Украину, у нас их не будет до тех пор, пока не поступят новые заказы (...), а производственные возможности сократились за последние 30 лет», — заявил немецкий военный, подчеркнув, что с этой проблемой сталкиваются все партнеры по НАТО.