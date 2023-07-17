Марочко рассказал о потерях ВСУ за минувшую неделю
Украинская армия за прошлую неделю понесла существенные потери на луганском направлении, сообщает РИА Новости.
Как заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, войска России уничтожили более 3 тысяч солдат Вооруженных сил Украины и наемников, десятки бронемашин, артиллерийских систем и прочей техники.
Также удалось пресечь действия 11 украинских диверсионно-разведывательных групп. Ликвидирована 41 единица автомобильной техники, подбито 47 различных бронированных машин, сожжено восемь танков.
Российские военные поразили 33 артиллерийские системы, из них шесть — производства стран Запада, которые получил Киев. Марочко отметил, что растет количество попыток прорыва обороны России. С 26 июня по 3 июля их было 56, а за прошлую неделю – свыше 100.