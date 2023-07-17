Марочко рассказал о потерях ВСУ за минувшую неделю

Как заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко , войска России уничтожили более 3 тысяч солдат Вооруженных сил Украины и наемников, десятки бронемашин, артиллерийских систем и прочей техники.

Российские военные поразили 33 артиллерийские системы, из них шесть — производства стран Запада, которые получил Киев. Марочко отметил, что растет количество попыток прорыва обороны России. С 26 июня по 3 июля их было 56, а за прошлую неделю – свыше 100.