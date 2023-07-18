Российские Су-25СМ нанесли ракетный удар по ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили огневые средства и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО) на краснолиманском направлении. Об этом пишет Минобороны РФ .

Как уточнили в ведомстве, пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 километров в час, чтобы стать незаметными для противовоздушных средств противника. Они огибали рельеф местности на высоте не более 25 метров.