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Российские Су-25СМ нанесли ракетный удар по ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили огневые средства и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО) на краснолиманском направлении. Об этом пишет Минобороны РФ.

Российские Су-25СМ нанесли ракетный удар по ВСУ
© РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 километров в час, чтобы стать незаметными для противовоздушных средств противника. Они огибали рельеф местности на высоте не более 25 метров.

«Пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания определенного угла выпускаемым ракетам», — объяснили военные.

После поражения целей экипажи выполнили противоракетный маневр. Он сопровождался выпуском тепловых ловушек.

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