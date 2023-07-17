Мобилизация: последние новости на сегодня 17 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Рязани представлена выставка «Время героев» о бойцах СВО

В библиотеке имени Горького в Рязани представили выставку «Время героев», сообщает 62INFO.RU.

В экспозиции — портреты участников специальной военной операции. Выставка посвящена тем, кто до конца остается верен своему долгу.

Среди героев — кавалеры различных наград, полученных при исполнении боевых задач за отвагу и мужество. Выставка выполнена в передвижном формате, что позволит показывать портреты в различных районах города.

Военная хроника рассказала о помогающих российским бойцам в СВО собаках

В зоне проведения специальной военной операции собаки помогают российским военным в выполнении боевых задач, сообщает RT.

Одним из таких животных — пёс по кличке Хан. Он помогает поисковикам и сапëрам. Собака появилась на свет на поле боя. Хана не пугают даже артиллерийские залпы.

Пес способен определить незнакомого человека за 200 метров, заявил его хозяин с позывным Джонни. Они не только вместе проводят разведку новой местности, но животное помогает российским бойцам отвлечься от будничных задач и поиграть.

Участникам СВО планируют доплачивать за трофеи

В Госдуме не исключают введения новых доплат участникам спецоперации, которые смогли захватить украинскую военную технику, сообщает «Федерал пресс».

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, иностранная техника, которую применяет Украина, была бы неплохим материалом для изучения российскими соответствующими специалистами для выработки тактики борьбы с ней.