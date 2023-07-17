Спецоперация на Украине 17 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 июля 2023 года.

Oryx: ВСУ уже потеряли почти треть американских БМП Bradley

Войска Украины лишилась почти трети БМП Bradley американского производства, которые власти Соединенных Штатов передали Киеву, сообщает «Российская газета».

Как утверждает специализированный голландский портал Oryx, в настоящее время визуально подтверждено, что 34 бронированных автомобиля были брошены, повреждены или уничтожены. Это почти третья часть от того, что Вашингтон передал Украине.

Ранее стало известно, что США поставили 109 единиц Bradley для борьбы с российской армией.

ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками

Украинские войска изменили тактику атаки беспилотными летательными аппаратами, сообщает «Лента.ру».

В последней атаке на Севастополь Киев применил скорректированную тактику. Сначала украинские военные проверили готовность средств противовоздушной обороны России, запустив один беспилотник, а позже отправили против РФ рой дронов.

При этом над морем украинские Вооруженные силы пытались атаковать Крым с беспилотниками полупогруженного типа, которые труднее заметить. Однако дежурные силы уничтожили летательные аппараты на довольно большом расстоянии от берега.

Пожар вспыхнул в Донецке из-за обстрела зажигательными зарядами ВСУ

В Донецке рядом с торговым центром «Галактика» произошел пожар из-за обстрела со стороны украинской армии с использованием зажигательных боеприпасов, сообщает news.ru.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат траву, загоревшуюся из-за прилетов. Также видны фрагменты украинских зажигательных снарядов.