Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ), в столицу Центрально-Африканской Республики (ЦАР) - город Банги, прибыло несколько сотен инструкторов из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

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Как сообщается, инструкторы ЧВК помогают вооруженным силам ЦАР и правоохранительным органам республики в связи с предстоящим референдумом, запланированным на 30 июля. На мероприятии будет обсуждаться вопрос о возможном увеличении числа президентских сроков с двух до трех.

Ранее ЧВК "Вагнер" также проводила эвакуацию группы китайских золотодобытчиков из ЦАР. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что будущее деятельности ЧВК "Вагнер" в африканских странах будет зависеть от позиции тех стран, которые пригласили их правительства.