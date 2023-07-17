Россия создаст три новых модификации Су-75

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работы над тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместной, беспилотной и двухместной. Это следует из серии патентов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Так, один из документов, опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, свидетельствует о патенте на "малозаметный однодвигательный одноместный самолет".

Видео дня

Содержащиеся в нем описание самолета, изображения и расцветка почти полностью соответствуют внешнему облику Checkmate, представленному на ранее официально опубликованных изображениях и в виде натурных макетов. При этом, судя по схемам, крыло самолета получило вторую (внутреннюю) секцию флаперонов обратной стреловидности с большей площадью. К тому же оно увеличилось в хвостовой части, образовав трапециевидный стабилизатор малого удлинения.

При этом новый дизайн самолета, представленный ОАК, напоминает возможные варианты конструкций перспективных истребителей шестого поколения, ранее предложенные и продемонстрированные западными разработчиками. Речь идет об истребителе из состава авиакомплекса NGAD американской корпорации Lockheed Martin, Tempest британской BAE Systems и NGF, создаваемый французской компанией Dassault Aviation в рамках программы FCAS.

Другой документ свидетельствует о патенте на легкий тактический самолет, транспортируемый внутри грузового отсека транспортным самолетом благодаря возможности легкой отстыковки отдельных элементов. Форма самолета на схемах также совпадает с таковой у Су-75.

"Выполнение бортов фюзеляжа, килей, постаментов килей и образующих кромок воздухозаборника наклонными на виде спереди обеспечивает значительное снижение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что позволяет снизить радиолокационную заметность", - отмечается в документе.

Беспилотная и двухместная модификации

"Малозаметный однодвигательный беспилотный самолет", - указано в другом патенте, где изображен самолет. Отличие описываемой в документе модификации от одноместной версии Checkmate измененной конструкции заключается в отсутствии у нее кабины экипажа.

Другой документ патентует "малозаметный однодвигательный двухместный самолет". Представленный в нем облик летательного аппарата также соответствует обновленному внешнему виду истребителя. Вместе с тем кабина этой модификации удлинена и имеет трехсекционное остекление - аналогично российскому двухместному истребителю Су-30.

О самолете

Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.