Readovka: взрывы прозвучали в Краматорске

До этого стало известно, что взрывы произошли ночью 17 июля в городе Запорожье, который контролируют украинские войска. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.