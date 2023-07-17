Readovka: взрывы прозвучали в Краматорске

Взрывы прозвучали в Краматорске и Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
"На данный момент воздушная тревога работает в восточных регионах — Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях", — говорится в публикации.
До этого стало известно, что взрывы произошли ночью 17 июля в городе Запорожье, который контролируют украинские войска. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.