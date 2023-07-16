Салливан назвал одно из условий вступления Украины в НАТО
Украина должна провести демократические реформы перед вступлением в НАТО. Такое обязательное условие озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC.
«Каждый член альянса и каждое государство, желающее войти в НАТО, должны соответствовать определенным демократическим стандартам», - заявил Салливан.
По его словам, НАТО будет работать с Киевом, который нуждается в дальнейших демократических реформах. Когда все преобразования будут завершены, страна сделает шаг к тому, чтобы соответствовать всем требованиям для приёма в НАТО.
Ранее в Италии заявили, что Украина не является демократической страной. Запад терпит ее только до тех пор, пока длится противостояние с Россией.
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