В США назвали главную проблему Украины в контрнаступлении

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны. Такое мнение выразил журналист Эндрю Крамер в материле для New York Times (NYT).

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«Мешает и отсутствие поддержки с воздуха, и глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная россиянами. Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что украинские солдаты увязли», — высказался Крамер.

Майор украинской армии Максим Присяжнюк рассказал обозревателю о тактике России, которую он назвал «уловкой для идиотов». По словам офицера, когда солдат находит мину и предпринимает попытки обезвредить ее, то неизбежно наступает на ловушку — еще одну мину, закопанную перед ним.

«Я не мог даже представить что-то подобное. Предполагал, что мины будут выстроены в одну линию. Однако целые поля усеяны ими, они повсюду», — признался другой военный в беседе с Крамером.

Журналист, в свою очередь, акцентировал внимание на то, что контрнаступление Украины с самого начала терпит неудачу. Помимо этого, как только солдаты ВСУ выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем противовоздушной обороны (ПВО), то становятся уязвимыми перед российской авиацией, заключил он.