В США заявили о скором начале подготовки лётчиков ВСУ к полётам на F-16

Программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских летчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности", - отметил он.

Салливан добавил, что Вашингтон со своей стороны не будет затягивать процесс выдачи разрешения на обучение, а также передачи всего необходимого для его начала.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.