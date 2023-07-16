Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по Луганску
Украинские военные нанесли удар по южной окраине Луганска, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что целью ВСУ был склад, на котором хранился аммонит, используемый в ходе шахтных работ. Об этом пишет РИА «Новости».
Марочко пояснил, что снаряды обрушились на так называемый «динамитный склад», расположенный рядом с поселком Юбилейный.
Эксперт уточнил, что находившийся на складе аммонит используется в угледобывающей промышленности. В частности, его использовали специалисты шахты «Мащинская».
Ранее Марочко сообщил, что около 10:00 мск на юго-западе Луганска послышались взрывы. По его мнению, звуки разрывов были похожи на те, что слышатся при применении кассетных боеприпасов.
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