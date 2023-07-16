Стало известно о начале штурма на Времевском выступе

На Времевском выступе на Южно-Донецком участке фронта идут тяжелые бои, десант начинает штурм. Об этом сообщил замначальника Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Желая реабилитироваться перед "партнерами", [президент Украины Владимир] Зеленский решил не считаться с потерями и поднял ставки. О накале страстей свидетельствуют сообщения с фронта», — добавил он.

Так, в одном сообщении, которое привел Ходаковский, говорится, что командир полка ВС России покинул вспомогательный пункт управления (ВПУ) и возглавил одну из штурмовых групп, а десант начинает штурм. Согласно другому сообщению с фронта, в первых рядах были замечены иностранные наемники, а севернее села Новая Астрахань в Луганской народной республике (ЛНР) слышали французскую речь.