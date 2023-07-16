Украина признала активное наступление ВС РФ на Купянском направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска активно наступают на Купянском направлении. Об этом она заявила в воскресенье, 16 июля.

— На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, — заявила Маляр.

Она добавила, что российские войска также наступают на Марьинском и Авдеевском направлениях. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать позиции севернее Артемовска, передает РИА Новости.

13 июля на Купянском направлении российские военные взяли под огневой контроль часть трассы, усложняя логистику для передачи боеприпасов и отхода ВСУ. Ситуация для украинцев усугубляется погодными условиями.