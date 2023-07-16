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СМИ: Киев лишился около трети БМП Bradley, полученных от США

Значительная часть БМП Bradley, полученных Киевом от США, могла быть брошена, повреждена или уничтожена. Об этом пишет обозреватель Чарльз Девис в статье для портала Insider.

Названо количество выведенных из строя БМП Bradley
© РИА Новости

Отмечается, что в 2022-2023 годах США поставили украинским военным 109 БМП этого типа.

Автор пояснил, что данные об 34 утраченных бронемашинах подтверждены визуально, а не получены в результате анализа тех или иных данных.

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Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли сотни единиц бронетехники на минных полях, установленных перед российской линией обороны.

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