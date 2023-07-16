Названо количество выведенных из строя БМП Bradley

Значительная часть БМП Bradley, полученных Киевом от США, могла быть брошена, повреждена или уничтожена. Об этом пишет обозреватель Чарльз Девис в статье для портала Insider.

Отмечается, что в 2022-2023 годах США поставили украинским военным 109 БМП этого типа.

Автор пояснил, что данные об 34 утраченных бронемашинах подтверждены визуально, а не получены в результате анализа тех или иных данных.