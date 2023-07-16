Названа главная опасность использования ВСУ кассетных боеприпасов

«Помимо этого, кассетные зажигательные средства не всегда взрываются при падении. То есть если удалось укрыться и защититься от их падения и взрыва, то потом возникает опасность наступить на неразорвавшееся взрывчатое вещество. При этом надо сказать, что они очень маленькие и обнаружить их непросто», — рассказал военный политолог.